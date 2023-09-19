Грузовик с овцами перевернулся на улице Лысогорской в Нижнем Новгороде. ФОТО: Кирилл Юрин.

Очередная серьезная авария произошла днем 19 сентября на улице Лысогорской в Верхних Печерах – там перевернулся грузовик с овцами. По предварительным данным, в результате аварии ни одна овца не пострадала.

- Я проезжал по этой трассе примерно в 11:20, - рассказал «КП-Нижний Новгород» нижегородец Кирилл Юрин. – На тот момент экстренные службы еще не приехали на место происшествия. И весь «зоопарк» просто мирно гулял неподалеку от перевернувшейся машины.

Целое стадо овец вынуждены были пастись неподалеку. ФОТО: Кирилл Юрин.

На кадрах, снятых на месте происшествия, видно, что грузовик лежит на боку, а стадо овец, выбравшись из машины, пасется рядом.

-Проехать там было довольно трудно, движение было ограничено, - вспоминает нижегородец. – Вскоре приехали и экстренные службы.

Это уже не первый грузовик, перевернувшийся на этой улице. ФОТО: Кирилл Юрин.

Между тем, по данным ГИБДД, к ним заявок не поступало. По всей вероятности, вопрос удалось решить без их участия. Стоит отметить, что перевернутые грузовики для улицы Лысогорской – совсем не редкость. Нижегородцы часто жалуются на аварии на данном участке. Причем происходят они чаще всего именно с большегрузами.