Полузащитник ФК «Пари НН» рассказал, как команда отреагировала на операцию Юрана

Сергей Юран. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Полузащитник футбольной команды «Пари НН» Александр Трошечкин рассказал, как команда отреагировала на операцию главного тренера Сергея Юрана. Комментарий футболист дал «Матч ТВ».

– Когда узнали (об операции), немного напряглись. Но потом нас успокоили, сказали, что все хорошо прошло. Мы тренировались в Нижнем Новгороде без него, тренер ждал нас в Москве. А когда встретили его в отеле, он был свежим, отдохнувшим, – рассказал Александр Трошечкин.

Напомним, 8 сентября стало известно, что Сергея Юрана экстренно прооперировали в одной из клиник Нижнего Новгорода. Сразу после операции наставник нижегородцев был переведен в общую палату.

– Прошу любителей недоверчиво искать другие причины, воздержаться от всего этого и вместе со всеми нами пожелать здоровья нашему Сергею Николаевичу. На восстановление понадобится несколько дней, - прокомментировал произошедшее гендиректор клуба Давид Мелик-Гусейнов.

Через три дня после этого сообщения в пресс-службе клуба заверили, что тренер идет на поправку и может появиться уже на игре с «Динамо». А 14 сентября «Комсомолке» подтвердили, что главный тренер нижегородской футбольной команды «Пари НН» Сергей Юран выписан из больницы.