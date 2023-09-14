Главный тренер ФК «Пари НН» Сергей Юран выписан из больницы

Решается вопрос о присутствии Юрана на матче с "Динамо" 15 сентября. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Главный тренер нижегородской футбольной команды «Пари НН» Сергей Юран выписан из больницы. Информацию об этом «КП-Нижний Новгород» подтвердили в пресс-службе нижегородского клуба:

- У нас действительно есть информация о том, что Сергея Николаевича выписали из больницы. Будет ли он присутствовать на ближайшем матче с «Динамо» 15 сентября — никто сегодня не знает. Из больницы выписали, дальше по самочувствию.

Некоторые источники, ссылаясь на председателя совета директоров клуба Дмитрия Кондратова, сообщают, что врачи запретили наставнику «Пари НН» волноваться и не рекомендуют присутствовать на ближайших играх команды.

Напомним, 8 сентября стало известно, что Сергея Юрана экстренно прооперировали в одной из клиник Нижнего Новгорода. Сразу после операции наставник нижегородцев был переведен в общую палату.

– Прошу любителей недоверчиво искать другие причины, воздержаться от всего этого и вместе со всеми нами пожелать здоровья нашему Сергею Николаевичу. На восстановление понадобится несколько дней, - прокомментировал произошедшее гендиректор клуба Давид Мелик-Гусейнов.

Через три дня после этого сообщения в пресс-службе клуба заверили, что тренер идет на поправку и может появиться уже на игре с «Динамо». Однако окончательное решение по этому поводу пока не принято.