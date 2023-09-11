Главный тренер «Пари НН» Юран идет на поправку после операции. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Главный тренер ФК «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран идет на поправку после недавно перенесенной операции. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе клуба.

- Операция прошла хорошо. Сергей Николаевич идет на поправки и, возможно, уже будет на матче с «Динамо», - отметили в ФК «Пари НН». Нижегородская команда сыграет с московским клубом на выезде 15 сентября.

Напомним, Сергея Юрана экстренно прооперировали в одной из клиник Нижнего Новгорода в ночь на 8 сентября – об этом сообщил гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.

- Прошу любителей недоверчиво искать другие причины, воздержаться от всего этого и вместе со всеми нами пожелать здоровья нашему Сергею Николаевичу. На восстановление понадобится несколько дней, – написал Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

Тренировочный процесс в клубе при этом не останавливался. Игроки продолжают готовиться к предстоящим матчам.

Напомним, Сергей Юран тренирует ФК «Пари НН» с апреля 2023 года. До этого наставник работал в «Химках» и «СК-Хабаровск».