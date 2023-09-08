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Спорт8 сентября 2023 10:50

Главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана экстренно прооперировали

На восстановление тренера понадобится несколько дней
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран перенес экстренную операцию.

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран перенес экстренную операцию.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Главного тренера футбольной команды «Пари НН» Сергея Юрана экстренно прооперировали в одной из клиник Нижнего Новгорода минувшей ночью. Сейчас жизни и здоровью тренера ничего не угрожает, он уже переведен в обычную палату для реабилитации.

– Прошу любителей недоверчиво искать другие причины, воздержаться от всего этого и вместе со всеми нами пожелать здоровья нашему Сергею Николаевичу. На восстановление понадобится несколько дней, – написал генеральный директор нижегородского клуба Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

Напомним, что Сергей Юран тренирует ФК «Пари НН» с апреля 2023 года. До этого наставник работал в «Химках», но покинул это место работы в августе 2022 года. В профессиональной биографии тренера также значится «СК-Хабаровск», где он стал работать в октябре 2020 года и задержался там на полтора года.

Как известно, тренировочный процесс в команде и-за случившегося не остановлен. Напомним, что футбольная команда «Пари НН» в этом сезоне рассчитывает попасть в топ-10 турнирной таблицы Российской Премьер-лиги.

– В прошлом году мы говорили о том, что наша задача идти вверх. В прошлом году у нас не было задачи про десятку, нужно было попробовать избежать стыков. Последнее, к сожалению не получилось, но остались в РПЛ и это хорошо. В этом году как раз поставлена задача попасть в десятку, и мы к ней идем, – рассказал председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов.

О текущей трансферной кампании и предстоящих нововведениях, а также планах и задачах на этот сезон можете прочитать в нашем материале.

Спорт: ФУТБОЛ