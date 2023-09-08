Главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана экстренно прооперировали

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран перенес экстренную операцию. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Главного тренера футбольной команды «Пари НН» Сергея Юрана экстренно прооперировали в одной из клиник Нижнего Новгорода минувшей ночью. Сейчас жизни и здоровью тренера ничего не угрожает, он уже переведен в обычную палату для реабилитации.

– Прошу любителей недоверчиво искать другие причины, воздержаться от всего этого и вместе со всеми нами пожелать здоровья нашему Сергею Николаевичу. На восстановление понадобится несколько дней, – написал генеральный директор нижегородского клуба Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

Напомним, что Сергей Юран тренирует ФК «Пари НН» с апреля 2023 года. До этого наставник работал в «Химках», но покинул это место работы в августе 2022 года. В профессиональной биографии тренера также значится «СК-Хабаровск», где он стал работать в октябре 2020 года и задержался там на полтора года.

Как известно, тренировочный процесс в команде и-за случившегося не остановлен. Напомним, что футбольная команда «Пари НН» в этом сезоне рассчитывает попасть в топ-10 турнирной таблицы Российской Премьер-лиги.

– В прошлом году мы говорили о том, что наша задача идти вверх. В прошлом году у нас не было задачи про десятку, нужно было попробовать избежать стыков. Последнее, к сожалению не получилось, но остались в РПЛ и это хорошо. В этом году как раз поставлена задача попасть в десятку, и мы к ней идем, – рассказал председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов.

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