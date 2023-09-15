Пробные топки на всех объектах теплоснабжения завершаются в Нижнем Новгороде

Фото: Администрация Нижнего Новгорода.

Пробные топки завершаются в Нижнем Новгороде. Теперь вся система теплоснабжения будет находиться в режиме полной готовности, чтобы максимально оперативно начать подачу тепла в дома. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

– Система готова, поэтому, когда получим прогноз по грядущему похолоданию, начнем подачу тепла, не дожидаясь холодов. Нужно, чтобы, когда температура опустится до нормативов, отопление уже было в домах, – сказал мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. – Также, естественно, там, где есть техническая возможность, начнем запускать отопление по заявкам социальных учреждений – детских садов, школ, больниц, учреждений дополнительного образования.

Отметим, что включить или отключить отопление одномоментно нельзя. Заполнение системы отопления и включение циркуляции могут проводиться в течение двух с половиной недель.

Юрий Шалабаев напомнил, что отопление целесообразно включать, когда среднесуточная температура воздуха держится на уровне ниже +8 градусов в течение пяти суток подряд. Если это произойдет раньше — с потеплением от нижегородцев начнут поступать жалобы. При этом важно своевременно организовать подачу ресурса, так как тепло приходит в дома постепенно.

Кстати, ближайшие выходные в столице Приволжья будут теплыми. Дождей не ожидается. Самое время прогуляться по улице и сделать красивые осенние фотографии, ведь со следующей недели солнца будет уже меньше, небо заволокут облака.

Ранее мы писали, что два бабьих лета ждет жителей Нижегородской области осенью 2023 года. В начале сентября в регионе стояло молодое бабье лето: температура приближалась к 25 градусам тепла, было солнечно и сухо.

Начиная со следующего понедельника инициативу перехватит антициклон скандинавского происхождения. И центральную Россию, и, в частности, Нижегородскую область ждет классическое бабье лето с солнечной, сухой и комфортной погодой.

– Ночами воздух будет остывать до +5, +6 …+10 +11 градусов, а днем столбики термометров будут стремиться на штурм 20 градусной отметки, – рассказал Евгений Тишковец.

Синоптик также дал прогноз на всю осень для Нижегородской области.