Тепло, как в июле или августе: Стало известно, какой погоды ждать нижегородцам в первый осенний месяц

Сейчас в Нижегородской области идёт период молодого бабьего лета. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Не успели мы оглянуться, как лето закончилось. После довольно прохладного конца августа в Нижнем Новгороде началась календарная осень, которая приятно удивила местных жителей своей погодой. Начало сентября на удивление оказалось солнечным и тёплым, поэтому многие посчитали, что в регион уже пришло настоящее бабье лето, но это не совсем так.

– Сейчас Верхневолжье переживает период молодого бабьего лета, когда столбики термометров преодолевают 20 градусную высоту и всё это происходит в условиях очень комфортной и по-летнему теплой и солнечной погоды, – рассказал «КП – Нижний Новгород» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. – Нынешний температурный режим больше соответствует климатической норме либо августа, либо июля. Тут кому как больше нравится.

Однако уже с 7 сентября и до самого конца недели в Нижний Новгород и область придёт резкое похолодание. Погода ухудшится из-за холодного атмосферного фронта и циклонов, которые потащат за собой в регион полярные массы воздуха. Так, со среды за окном нижегородцы смогут наблюдать скоротечные дожди и усиление северо-западного ветра.

– Вдруг людям покажется, что осень вступает в свои права и дальше будет только хуже, но это не так. Такое заметное похолодание будет только во второй половине этой недели, – добавил синоптик.

Начиная со следующего понедельника инициативу перехватит антициклон скандинавского происхождения и центральную Россию, и в частности Нижегородскую область, ждет классическое бабье лето с солнечной, сухой и опять же довольно теплой погодой.

– Ночами воздух будет остывать до +5, +6 …+10 +11 градусов, а днем столбики термометров будут стремиться на штурм 20 градусной отметки, – подытожил Евгений Тишковец.