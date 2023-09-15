В воскресенье днем будет солнечно и до +18 Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным серовиса Яндекс.Погода, ближайшие выходные в столице Приволжья будут теплыми. Дождей не ожидается. Самое время прогуляться по улице и сделать красивые осенние фотографии, ведь со следующей неделе солнца будет уже меньше, небо заволокут облака. Рассказываем, какая погода будет в Нижнем Новгороде с 16 по 17 сентября.

«Бабье лето» не спешит покидать наш регион и окончание рабочей недели получится весьма погожим. Так, вечером пятницы ожидается от +14 до +20 градусов, облаков на небе почти не будет. Ночью облачно с прояснениями и +11...+13 градусов тепла.

Субботнее утро получится пасмурным, но воздух постепенно прогреется до +18. В обеденные часы тучи постепенно начнут рассеиваться, а столбик термометра останется на прежней отметке. Вечером ожидается от +12 до +16 градусов. К ночи похолодает до +6, а в небе прояснится.

17 сентября утром малооблачно и до +15. Днем ожидается ясная погода без осадков, температура воздуха составит до +18 градусов. Вечером столбик термометра поползет вниз до отметки в +11 градусов, а ночью ожидается в районе +9...+10. Сохранится ясная погода без осадков.

По предварительным прогнозам, следующая рабочая неделя ознаменуется теплой и пасмурной погодой. Осадков не прогнозируется.