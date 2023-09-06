Морозы придут в ноябре: Синоптик рассказал, какой будет осень в Нижнем Новгороде

Прогноз погоды на осень. Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

Осень, казалось, пришла в этом году раньше обычного, ведь уже в конце августа заметно похолодало и нижегородцы сменили шорты и платья на штаны и кофты. Однако едва наступил сентябрь, погода устаканилась, а на улице стало вновь солнечно и даже жарко. Синоптики утверждают, что нынешний год сможет порадовать всех любителей тёплой и комфортной погоды. Согласно долгосрочным прогнозам, температура воздуха осенью будет выше средних многолетних значений. Правда, не намного.

– На мой взгляд, наступивший осенний период, в целом, ожидается теплее положенной нормы на несколько градусов, – рассказал «КП – Нижний Новгород» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. – Так, сентябрь будет на 2 градуса теплее нормы со значительным дефицитом осадков, то есть ожидается большое количество солнечных дней.

Такого же мнения придерживаются и в ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС». По их прогнозам, средняя месячная температура воздуха по Нижегородской области в сентябре будет на 1 градус выше средних многолетних значений. Норма для первого осеннего месяца составляет +10…+12 градусов.

– А вот количество осадков предполагается около среднего многолетнего значения. Норма – 50-60 миллиметров, – рассказала «Комсомолке» сотрудница отдела метеопрогнозов.

По словам Евгения Тишковца, октябрь в среднем окажется на 1-1,5 градуса выше нормы, но уже с 20% дефицитом осадков. Ноябрь же станет самым неприятным осенним месяцем. Так, температура практически вернется в климатическое русло и будет на 0,5 выше нормы, а осадков, которые станут переходить уже в смешанную фазу, выпадет на 20% больше положенного.

– Переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений попытается наступить в срок. Я думаю, что это произойдет во второй декаде ноября, но, тем не менее, это будет неустойчивая дата, поскольку метеозима будет ещё не один раз спотыкаться и откладываться на более поздний срок. Устойчивый снежный покров ляжет на землю, по моим оценкам, не раньше, конца ноября или начала декабря, – подвел итог синоптик.