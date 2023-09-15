Плодородный грунт начали укладывать на бывшей городской свалке в Богородске

Завершить рекультивацию планируют до конца ноября 2023 года. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Рекультивация бывшей городской свалки в Богородске завершена на 50%. Сейчас подрядчик начал укладку плодородного слоя грунта. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

– После окончания всех работ зеленая поляна на 45 гектарах обезвреженной земли вернется в хозяйственный оборот муниципалитета, – сказал министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

Работы по ликвидации самой крупной по площади несанкционированной свалки в регионе проводятся в рамках национального проекта «Экология». Завершить рекультивацию планируют до конца ноября 2023 года.

Кстати, стоимость рекультивации свалки сейчас оценивается в 727,9 миллиона рублей. Расходы сократились, а сэкономленные деньги направили в другое русло. Так, деньги пошли на досрочную ликвидацию свалок в Володарске и Нижнем Новгороде – на улице Заовражной и Московском шоссе в районе домов №473 и №475.

Напомним, что 24 сентября 2020 года жители городов Богородск и Дзержинск в Нижегородской области проснулись от запаха гари. Поначалу никто из них не мог понять, что именно загорелось, но потом стало понятно, что виной всему огромная свалка площадью 15 гектаров.

- Под Богородском ночью видимость нулевая. Свалка продолжает гореть, - пожаловались местные жители позже.

К слову, на рекультивацию свалки на улице Заовражной в Нижнем Новгороде потратят 110 миллионов рублей. Площадь, подлежащая рекультивации - 3,64 га. Проект предусматривает ее рекультивацию и будет реализован в течение 12 месяцев.