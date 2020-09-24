«Сайлент Хилл, видимость нулевая»: Свалка площадью 15 гектаров горит под Нижним Новгородом Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Ночью 24 сентября жители городов Богородск и Дзержинск в Нижегородской области проснулись от запаха гари. Поначалу никто из них не мог понять, что именно загорелось, но потом стало понятно, что виной всему огромная свалка площадью 15 гектаров.

- Сообщения о запахе гари начали поступать с половины одиннадцатого вечера до трех часов ночи 24 сентября, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – На место происшествия сразу же выехали пожарные. Как выяснилось, там тлела свалка на площади 500 квадратных метров. Сейчас в тушении пожара принимают участие 21 человек и шесть единиц техники.

Однако потушить пожар пока так и не удалось. Более того, густой едкий дым полностью нарыл Богородск. Шокирующим видео местные жители поделились в социальных сетях.

- Сайлент Хилл в Богородске, ничего не видно, - опубликовал видео местный житель в группе «Нижний Новгород. Без цензуры». – Перекресток Котельникова и Лебедева – сплошной дым. Видимость в пределах трех метров – и это не туман, а едкий дым.

Площадь пожара составляет 500 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

На место происшествия сразу же прибыли передвижные лаборатории регионального управления Роспотребнадзора. После исследования проб воздуха они сообщили, что превышение предельно допустимых концентраций опасных веществ не зафиксировано. Те не менее, местным жителям рекомендовано не открывать окна. Тем временем в Богородске уже была созвана региональная комиссия по чрезвычайным ситуациям.

- Сейчас силами местной администрации к месту пожара проложен трубопровод от водонапорной башни, - рассказал Глеб Никитин. – Это позволяет сократить время на подвоз воды пожарным расчетам. Региональное правительство работает в тесном взаимодействии с МЧС, полицией и надзорными органами.

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