«Видимость нулевая»: Жители Богородска жалуются на дым от горящей свалки

ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

Впервые в дыму свои города жители Богородска и Дзержинска увидели еще 24 сентября. Именно тогда в Богородске загорелась старая свалка площадью 15 гектаров.

- Сообщения о запахе гари стали фиксировать с половины одиннадцатого вечера до трех часов ночи 24 сентября, - рассказали тогда в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – На место происшествия сразу же выехали пожарные. Как выяснилось, там тлела свалка на площади 500 квадратных метров. Сейчас в тушении пожара принимают участие 21 человек и шесть единиц техники.

Однако горящая свалка продолжает причинять неприятности. По крайней мере, вот уже больше недели жители этих городов жалуются на густой дым и едкий запах гари. Минувшей ночью видимость в Богородске снова была нулевой.

- Под Богородском ночью видимость нулевая. Свалка продолжает гореть, - пожаловались местные жители в группе «Нижний Новгород. Без цензуры».

Напомним, в связи с этим инцидентом ранее была созвана региональная комиссия по ЧС. В нее вошли сотрудники МЧС, регионального правительства и надзорных органов.

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