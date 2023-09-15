Схема движения автобуса Т-55 изменилась в Нижнем Новгороде с 15 сентября

На маршруте начали работать 6 автобусов. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Схема движения автобусного маршрута Т-55 изменилась в Нижнем Новгороде с 15 сентября. Теперь улица Культуры связана с Московским вокзалом и Сормовским шоссе. Об этом сообщается в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» во Вконтакте.

– Первый рейс автобуса Т-55 с ЗКПД-4, согласно новому расписанию, состоялся в 6 часов утра. От тоннеля Московского вокзала первый автобус вышел в 6 часов 33 минуты, – рассказала старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алёна Чернышова. – На маршруте начали работать шесть автобусов.

Напомним, что восемь дополнительных автобусов появятся на маршрутах А-89 и А-53 в Нижнем Новгороде. Благодаря таким мерам интервал между автобусами сократиться с 20 минут до 15.

Ранее стало известно, что электробусы поступят в Нижний Новгород для того, чтобы частично заменить троллейбусные маршруты. За счет этого решения будут продлены существующие троллейбусные маршруты до новых жилых комплексов ЖК «Новая Кузнечиха», ЖК «Цветы», ЖК «Торпедо», ЖК «Новинки Смарт-Сити» - и до важных логистических пунктов пассажирского транспорта, в том числе до станции метро «Пролетарская».

Также современные технологии будут следить за загруженностью крупных нижегородских магистралей. В регионе планируется внедрить интеллектуальную транспортную систему. Ее тестирование будет проводиться до конца текущего года.