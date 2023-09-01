Дополнительные автобусы появятся на маршрутах А-89 и А-53 в Нижнем Новгороде Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Восемь дополнительных автобусов появятся на маршрутах А-89 и А-53 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в группе новой маршрутной сети во «ВКонтакте».

По информации источника, по маршруту А-89 пустят дополнительно шесть автобусов. Благодаря таким мерам интервал между автобусами сократиться с 20 минут до 15. Уже готово расписание автобусов с учетом изменений.

Кроме того, жители поселка Селекционной станции и «Новая жизнь» жалуются на большие интервалы между автобусами А-53. В связи с этим на данном маршруте запустят два дополнительных автобуса.

Напомним, ранее стало известно, что электробусы поступят в Нижний Новгород для того, чтобы частично заменить троллейбусные маршруты.