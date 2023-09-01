Электробусы частично заменят троллейбусные маршруты в Нижнем Новгороде. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина.

Электробусы поступят в Нижний Новгород для того, чтобы частично заменить троллейбусные маршруты. Об этом сообщается в группе новой маршрутной сети во «ВКонтакте».

Как отмечается, за счет замены троллейбусов на электробусы, будут продлены существующие троллейбусные маршруты до новых жилых комплексов ЖК «Новая Кузнечиха», ЖК «Цветы», ЖК «Торпедо», ЖК «Новинки Смарт-Сити» - и до важных логистических пунктов пассажирского транспорта, в том числе до станции метро «Пролетарская».

Такая мера позволит гражданам быть более мобильными. Свыше 170 тысячи граждан, которые в будущем будут проживать на этих территориях, будут иметь доступ к экологически чистому и комфортному транспорту.

Кроме того, заменять автобусы электробусами пока не планирует, в связи с тем, что в последние годы для города закупили новые автобусы в большом количестве.