«Умные» системы начнут контролировать крупные нижегородские магистрали

Интеллектуальная транспортная система. Фото: пресс-служба ЗСНО.

Современные технологии будут следить за загруженностью крупных нижегородских магистралей. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора «Центра развития транспортных систем» Александр Бачурин в ходе выездного совещания профильного комитета ЗС НО. По его словам, в регионе планируется внедрить интеллектуальную транспортную систему. Ее тестирование будет проводиться до конца текущего года.

- В ближайшее время планируется установка еще 35 «умных» светофоров. На данный момент в тестовом режиме эксплуатируется 28 подобных объектов. Полностью первый этап внедрения ИТС, подразумевающий ввод в эксплуатацию 105 «умных» светофорных объектов, предполагается завершить к декабрю 2024 года, - добавил Бачурин.

Как отметил председатель профильного комитета ЗСНО Владимир Солдатенков, для улучшения пропускной способности под контроль ИТС перейдут крупные городские магистрали – проспекты Ленина, Молодежный и Гагарина, улицы Белинского и Родионова, а также Казанское шоссе. По его словам, сейчас важно понимать, где и как ИТС можно скорректировать.

- На первом этапе интеллектуальная система будет внедрена в Нижнем Новгороде и позволит сократить время в пути для общественного транспорта, настроить управление светофорами, обеспечить доступ к системе видеонаблюдения для выявления и предотвращения ДТП. В дальнейшем этот опыт будет постепенно распространяться на Нижегородскую область, - подчеркнул он.