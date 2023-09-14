Тимур Сулейманов переходит в "Локомотив" на правах аренды. Фото: пресс-служба ФК "Пари НН"

Нападающий ФК «Пари НН» Тимур Сулейманов переходит в столичный «Локомотив» на правах аренды. Об этом сообщил гендиректор нижегородского клуба Давид Мелик-Гусейнов. 93-й номер нижегородцев отправится в стан «железнодорожников» на один сезон с опцией выкупа.

- Благодарю тебя, Тимур, за всё, что ты сделал для «Пари НН» и желаю удачи в «Локо»! - написал Мелик-Гусейнов в своем Телеграм-канале.

Сулейманов является воспитанником системы «Локомотива». В составе клуба на слиянии рек он оказался в 2020 году. За это время футболист провел 115 матчей, забил 25 голов.

- Тимур действительно много сделал для команды. И наши болельщики полюбили этого яркого, взрывного, сильного спортсмена. Но выбирая будущее, крайне важно не только руководствоваться не только интересами клуба, но и желанием самого игрока. Тимур очень хотел играть в команде тренера Михаила Галактионова в «Локомотиве». Запрещать хотеть и стремиться - нельзя, - добавил гендиректор "Пари НН".

Ранее сообщалось, что «Зенит» выкупил у нижегородского клуба своего воспитанника Ярослава Михайлова. Вячеслав Кротов перешел в «Аланию» на правах аренды.

Также клуб по обоюдному согласию расторг соглашение с Даниилом Корнюшиным.