Защитник Даниил Корнюшин покинул ФК «Пари НН»

Корнюшин провел за «Пари НН» 21 матч, забил один гол. Фото: Мария СОРОКИНА

Защитник Даниил Корнюшин покинул состав ФК «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщил гендиректор клуба Давид Мелик-Гусейнов в своих соцсетях. Клуб и футболист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

- Искренняя благодарность Даниилу за проделанную работу и любовь к Нижнему Новгороду. Желаю успехов в дальнейшей карьере. Уверен, что Нижний всегда будет рад своему другу Даниилу. А у Даниила всегда будет возможность приехать сюда, так как тут его друзья, - добавил Мелик-Гусейнов.

К слову, футболист провел за «Пари НН» 21 матч, забил один гол. О том, где продолжит свою 21-летний спортсмен, пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что рассматриваются варианты аренды для Корнюшина.