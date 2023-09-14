Ярослав Михайлов перешел из «Пари НН» в «Зенит»

Ярослав Михайлов будет выступать за "Оренбург". Фото: пресс-служба ФК "Пари НН"

Полузащитник Ярослав Михайлов покидает ФК «Пари Нижний Новгород», сообщает пресс-служба нижегородского клуба. Петербуржский «Зенит» договорился с нижегородским клубом о трансфере своего воспитанника. 20-летний Михайлов будет выступать за «Оренбург» на правах аренды.

14-й номер нижегородцев провел за свою команду 32 матча и отметился одним забитым голом. В этом сезоне вместе с Виктором Александровым Ярослав попал в заявку сборной России и уже принял участие в двух контрольных матчах.

- Благодарим Ярослава за время, проведенное в нашей команде, и желаем успешной карьеры.

Ярослав, мы знаем, что ты всегда будешь работать над собой так, чтобы быть лучше, чем вчера.

Удачи тебе и продолжай следовать своему девизу! - добавили в пресс-службе «Пари НН».

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