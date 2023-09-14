Нападающий ФК «Пари НН» Кротов перешел в «Аланию» на правах аренды

Вячеслав Кротов будет выступать в Первой лиге. Фото: пресс-служба ФК "Пари НН"

Нападающий футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Вячеслав Кротов отдан в аренду в «Аланию», выступающую в Первой лиге. Об этом сообщил заместитель главы региона, гендиректор нижегородского клуба Давид Мелик-Гусейнов в своем Телеграм-канале.

- Будем следить за дальнейшей работой и профессиональной судьбой Вячеслава и помогать в случае, если это потребуется. Успехов в новом клубе, Вячеслав! - добавил он.

Отмечается, что в сезоне 2022-2023 Кротов провел 30 матчей за нижегородский клуб и забил два гола. Всего в Российской Премьер-лиге он провел 181 матч.

Ранее сообщалось, что «Пари НН» со счетом 2:1 обыграл «Рубин» на своем поле. Вячеслав Кротов не принимал участия в этом матче.