Более 190 млн рублей получит Нижегородская область на капремонт ДК в 2024 году

В таком состоянии сейчас находится один из ДК. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина.

Свыше 190 миллионов рублей направят на капитальный ремонт и строительство учреждений культуры в Нижегородской области в 2024 году. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Глеб Никитин.

– Сумма, выделенная из федерального бюджета, на следующий год вдвое больше той, что предоставляли в этом году, – объяснил губернатор.

Работы по обновлению школ искусств, ДК, детских музыкальных школ, а также спортивных школ будет проводиться в рамках национального проекта «Культура». Так, в следующем году дома культуры отремонтируют в селах Васильевка Сеченовского округа, Медяна Пильнинского округа и Малый Макателем городского округа город Первомайск. Также новый дом культуры появится в Ожгибовке Пильнинского округа.

А ещё в порядок приведут Нижегородский театр кукол, Дворец культуры и спорта в Чкаловске, детскую школу искусств села Линда на Бору.

– Благодарим федеральное Министерство культуры за поддержку нижегородских проектов! Обязательно продолжим работу и за счет региональных средств, – написал Глеб Никитин.

Напомним, что реконструкция Дворца культуры имени Ленина в Нижнем Новгороде начнется в 2024 году. Сейчас проект проходит госэкпертизу, ее заключение планируется получить до конца 2023 года. Именно от этого заключения зависит итоговый объем средств, которые будут вложены в проект. Разработчики предлагают частично отдать бывший дворец под жилье.

– Предлагается использовать внутренний объем здания для размещения жилых квартир с отдельными входами в жилые блоки. Часть помещений первого этажа со стороны главного фасада здания предлагалось использовать для общественных функций. Также в качестве общественных пространств целесообразно использовать помещения второго и третьего этажей, являющихся изначально вестибюлями и холлами, – сообщил ранее руководитель управления по охране объектов культурного наследия Нижегородской области Григорий Меламед.

А вот в 2023 году Нижегородская область получит дополнительно 1,6 миллиардов рублей на покупку подвижного состава пассажирского транспорта. Уже известно, что эти средства будут выделены за счет специального казначейского кредита. Еще больше 1,6 миллиардов рублей будет выделено на капремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального района. Это сделано в связи с увеличением ассигнований дорожного фонда.