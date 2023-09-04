Реконструкция ДК им. Ленина в Нижнем Новгороде начнется в 2024 году

Так ДК выглядит сейчас. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Реконструкция Дворца культуры имени Ленина в Нижнем Новгороде начнется в 2024 году. Об этом сообщили в Министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

Сейчас проект проходит госэкпертизу, ее заключение планируется получить до конца 2023 года. Именно от этого заключения зависит итоговый объем средств, которые будут вложены в проект.

Как сообщалось ранее, ДК планируется реконструировать и приспособить под жилье – оно займет около 80% здания.

- Общественные пространства (нежилые помещения) займут остальные 20 процентов, которые в дальнейшем планируется использовать для организации образовательной деятельности, - пояснили в минимуществе.

Дворец культуры имени Ленина, расположенный на улице Октябрьской революции около парка им. 1 Мая, был построен в 1928 году и долгие годы при советской власти являлся крупнейшим культурным центром Канавинского района. Когда-то здесь работало огромное количество кружков и секций, библиотека, показывали кино, проходили концерты. Однако жизнь в этом здании остановилась еще в девяностых – тогда его отключили от отопления, а в нулевых оно было заброшено окончательно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дворцовый переворот: повторит ли ДК им. Ленина судьбу гостиницы «Россия»

«Комсомолка» пыталась разобраться, что ждет Дворец культуры, который хотят приспособить под жилой дом (подробности).