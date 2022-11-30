К реставрации ДК им. Ленина в Нижнем Новгороде приступят в начале 2023 года

От былого величия здесь не осталось и следа. Фото: Александр Воложанин

Реставрацию Дворца культуры имени Ленина в Нижнем Новгороде планируется начать в начале 2023 года. Об этом сообщили в Министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

- Проект приспособления ДК им. Ленина под современное использование уже проходит заключительные этапы согласований и экспертиз. В начале следующего года планируется начать непосредственно восстановительные работы ДК, - пояснили в минимуществе.

Былое величие

Дворец культуры имени Ленина, расположенный на улице Октябрьской революции около парка им. 1 Мая, - болевая точка на карте Нижнего Новгорода. Он был построен в 1928 году и долгие годы при советской власти являлся крупнейшим культурным центром Канавинского района. Когда-то здесь работало огромное количество кружков и секций, библиотека, показывали кино, проходили концерты. Однако жизнь в этом здании остановилась еще в девяностых – тогда его отключили от отопления, а в нулевых оно было заброшено окончательно.

Здание было окончательно заброшено в начале нулевых. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Здание ветшало с катастрофической скоростью, но никаких попыток спасти его не предпринималось. Снести его тоже не могли, поскольку оно является объектом культурного наследия. В 2014 году здесь произошел первый пожар – огнем было охвачено все правое крыло дворца культуры. Позднее возгорания случались еще несколько раз.

Так выглядело здание внутри после очередного пожара. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Некогда величественное сооружение, построенное в стиле позднего конструктивизма, сейчас представляет собой печальное зрелище: трехэтажное полуразрушенное здание площадью 11 тысяч квадратных метров стало прибежищем для маргиналов и разного рода подозрительных личностей. От греха подальше его обнесли забором, а чтобы оно не портило внешний облик города, в 2018 году перед Чемпионатом мира по футболу его занавесили фальшфасадом (который тоже в конечном счете сильно обветшал).

Неприглядное здание закрыли фальшфасадом и обнесли забором с колючей проволокой. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Лед тронулся

Несколько лет назад власти наконец-то заговорили о необходимости реставрации: в 2016 году вроде бы даже озвучивалась некая концепция обновления, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки.

13 мая 2020 года дворец был передан из муниципальной собственности в собственность Нижегородской области - для принятия «эффективных мер по обеспечению сохранности» объекта, а в сентябре того же года оно было передано в оперативное управление казенному предприятию Нижегородской области «Агентство по ипотечному кредитованию, поддержке и развитию жилищного строительства» («ДОМ.НН»).

Вместо дворца - квартиры

После этого была разработана и в августе 2022 года одобрена концепция реставрации ДК. Сейчас ведется разработка проекта комплексной реставрации и приспособления объекта для современного использования. Разработчики предлагают частично отдать бывший дворец под жилье.

- Предлагается использовать внутренний объем здания для размещения жилых квартир с отдельными входами в жилые блоки. Часть помещений первого этажа со стороны главного фасада здания предлагалось использовать для общественных функций. Также в качестве общественных пространств целесообразно использовать помещения второго и третьего этажей, являющихся изначально вестибюлями и холлами», — сообщил руководитель управления по охране объектов культурного наследия Нижегородской области Григорий Меламед.

Если вы сейчас подумали «А что, так можно было?», отвечаем: можно. По словам градозащитницы Анны Давыдовой, закон не запрещает создание жилья в объекте культурного наследия, поскольку не регулирует функциональное назначение отреставрированного памятника архитектуры. Так что скоро, по всей видимости, на карте Нижнего Новгорода одним элитным домом станет больше. Почему элитным? Да потому что нет сомнений в том, что квартиры здесь будут отнюдь не бюджетного сегмента. Особенно если учесть, что реставрация – это крайне затратное мероприятие.

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