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НовостиЭкономика30 августа 2023 20:35

1,6 миллиардов рублей получит Нижегородская область на покупку общественного транспорта

Соответствующие изменения в областной бюджет обсудили депутаты Законодательного собрания
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
1,6 миллиардов рублей получит Нижегородская область на покупку общественного транспорта.

1,6 миллиардов рублей получит Нижегородская область на покупку общественного транспорта.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2023 году Нижегородская область получит дополнительно 1,6 миллиардов рублей на покупку подвижного состава пассажирского транспорта. Этот вопрос обсудили депутаты комитета Законодательного собрания по бюджету и налогам.

Уже известно, что эти средства будут выделены за счет специального казначейского кредита. Еще больше 1,6 миллиардов рублей будет выделено на капремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального района. Это сделано в связи с увеличением ассигнований дорожного фонда.

- Налоговые поступления в областной бюджет продолжают расти, это позволяет нам направлять дополнительные средства на приоритетные социально значимые цели, - отметил заместитель председателя комитета регионального парламента по бюджету и налогам Дмитрий Колыванов. - С учетом предлагаемых изменений рекомендуем принять проект изменений в закон «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в двух чтениях на заседании Законодательного Собрания 31 августа».

КОНКРЕТНО

В соответствии с законопроектом в 2023 году планируется увеличить налоговые поступления:

- налога на доходы физических лиц – на 2,89 млрд рублей,

- налога, взимаемого с применением упрощенной системы налогообложения, - на 320 млн рублей,

- налога на имущество организаций – на 895 млн рублей,

- акцизов на нефтепродукты (поступающих в дорожный фонд) – на 1,69 млрд рублей.