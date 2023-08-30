1,6 миллиардов рублей получит Нижегородская область на покупку общественного транспорта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2023 году Нижегородская область получит дополнительно 1,6 миллиардов рублей на покупку подвижного состава пассажирского транспорта. Этот вопрос обсудили депутаты комитета Законодательного собрания по бюджету и налогам.

Уже известно, что эти средства будут выделены за счет специального казначейского кредита. Еще больше 1,6 миллиардов рублей будет выделено на капремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального района. Это сделано в связи с увеличением ассигнований дорожного фонда.

- Налоговые поступления в областной бюджет продолжают расти, это позволяет нам направлять дополнительные средства на приоритетные социально значимые цели, - отметил заместитель председателя комитета регионального парламента по бюджету и налогам Дмитрий Колыванов. - С учетом предлагаемых изменений рекомендуем принять проект изменений в закон «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в двух чтениях на заседании Законодательного Собрания 31 августа».

КОНКРЕТНО

В соответствии с законопроектом в 2023 году планируется увеличить налоговые поступления:

- налога на доходы физических лиц – на 2,89 млрд рублей,

- налога, взимаемого с применением упрощенной системы налогообложения, - на 320 млн рублей,

- налога на имущество организаций – на 895 млн рублей,

- акцизов на нефтепродукты (поступающих в дорожный фонд) – на 1,69 млрд рублей.