Движение машин ограничат по съезду с Комсомольского шоссе с 11 по 24 сентября

Схема. Фото: ЦОДД.

Движение транспорта ограничат по съезду с Комсомольского шоссе и съезду с проспекта Ленина у АЗС в Нижнем Новгороде. Проезд будет запрещен с 06:00 11 сентября до 23:59 24 сентября. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

На данном участке будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта. Объезд организован по прилегающим улицам.

Автобусные маршруты А-40, А-58, Т-81, Т-83, Т 88 будут скорректированы. Они поедут по улице Октябрьской Революции в направлении проспекта Ленина, никаких изменений в сторону Комсомольской площади введено не будет.

– На перечисленных маршрутах введут остановки «Площадь Комсомольская» на улице Октябрьской Революции и «Станция метро Ленинская» на проспекте Ленина, – сообщает ведомство.

Напомним, что до 11 октября продлевается ограничение движения транспорта на участке улицы Зенитчиков в Нижнем Новгороде.

Также одностороннее движение введут на участке дублера проспекта Ленина в Нижнем Новгороде с 26 сентября. Изменения затронут участок от Заречного бульвара до улицы Академика Баха.

А ещё новую двухполосную дорогу построят от улицы Пушкина до улицы Бекетова в 2024 году. Строительство дороги включено в состав заявки региона на привлечение средств федерального бюджета и будет вестись без сноса близлежащих строений.