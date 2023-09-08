Бесплатные парковки для участников СВО.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Участники СВО смогут бесплатно пользоваться парковками в Нижегородской области. Решение было принято на внеочередном заседании 8 сентября. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы.
Так, будет введена норма, согласно которой участники СВО смогут бесплатно и без временных ограничений пользоваться платными парковками. Такое право закрепляется на один автомобиль, собственником которого является участник спецоперации.
– Для этого нужно будет оформить льготное парковочное разрешение на автомобиль. Это можно сделать на региональном портале Госуслуг или в муниципальном центре организации дорожного движения, – объяснил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Также депутаты предложили проработать возможность продлить действие данной льготы и на период после срока завершения военного социального контракта.
Напомним, 46 детей участников СВО дополнительно зачислят в нижегородские колледжи и техникумы.
Кроме того, 123 абитуриента поступили на бюджетные места в нижегородские вузы по квоте для военнослужащих и детей участников специальной военной операции (СВО).
– Вопросы по этой квоте были очень востребованы в ходе приема текущего года. Было много обращений от родителей и абитуриентов, – подчеркнула начальник отдела по взаимодействию с образовательными организациями высшего образования и научно-образовательной сферы министерства образования и науки Нижегородской области Ирина Зверева. – Большинство вопросов касалось справок, которые необходимо предоставить в приемную комиссию. Вузы всегда шли на встречу абитуриентам и все вопросы решали в пользу поступающих.
Ранее мы сообщали, что депутаты регионального Заксобрания предложили нижегородским участникам СВО предоставлять до 20 соток земельного участка.