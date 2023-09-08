Производство фенольной пленки запустили в Урене за 130 млн рублей

Выпуск импортозамещающей продукции для строительства наладили в Нижегородской области при поддержке ФРП. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Серийное производство импортозамещающей фенольной пленки для ламинирования фанеры запустили в Урене. Производство начала нижегородская компания «Стандарт-Старвуд» при поддержке федерального Фонда развития промышленности. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

– Пленка представляет собой крафт-бумагу, пропитанную специальным составом (смола с добавлением пигментов, красителей, технологических добавок), – объяснили специалисты. – Все сырье для производства фенольной пленки компания производит в России, уровень локализации – 100%. Использование пленки придает фанере повышенную износостойкость.

Общие инвестиции в проект превысил 130 миллионов рублей. Запуск производства позволил создать 35 дополнительных рабочих мест.

Напомним, что новый инвестор получил поддержку на заседании экспертного совета нижегородской особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин». Так, компания «Феликс ТС» вложит 212,2 миллиона рублей в проект по производству суперконцентратов.Именно эти составы служат основой для дальнейшего производства антифризов, теплоносителей и противообледенительных жидкостей.

Ранее три новых инвестора получили поддержку на заседании экспертного совета нижегородской особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин», общий объем инвестиций которых более 4,5 млрд рублей

Также мы писали, что более 12 млрд рублей хотят инвестировать в проекты на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин» в Дзержинске. Ряд очередных соглашений заключили с «Тосол-синтез» и «Хома».

ООО «Тосол-синтез» планирует направить около 11 млрд рублей на производство эпоксидных связующих, которые будут использованы для создания защитных покрытий, различных клеев, стеклопластиков. Реализация этого проекта позволит создать более 150 рабочих мест.

ООО «Компании Хома» планирует построить и запустить завод по производству дисперсий и смол, необходимых для поверхностной обработки бумаги и картона при создании биоразлагаемой упаковки. На реализацию проекта инвестируют 1 млрд рублей. Будет создано около 100 новых рабочих мест.