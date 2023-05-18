Более 12 млрд рублей планируют направить на реализацию проектов на территории ОЭЗ «Кулибин» в Дзержинске

Губернатор Глеб Никитин подписал соглашения о намерениях с тремя инвесторами ФОТО: Корпорация развития Нижегородской области

Более 12 млрд рублей хотят инвестировать в проекты на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин» в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

– Мы сегодня заключили ряд очередных соглашений с инвесторами, которые планируют реализовывать проекты на территории особой экономической зоны в Дзержинске. Это «Тосол-синтез» и «Хома». Они — наши надежные давние партнеры, которые продолжают развиваться в регионе, — сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

ООО «Тосол-синтез» планирует направить около 11 млрд рублей на производство эпоксидных связующих, которые будут использованы для создания защитных покрытий, различных клеев, стеклопластиков. Реализация этого проекта позволит создать более 150 рабочих мест.

ООО «Тосол-Синтез-Инвест» хочет вложить 150 млн рублей в строительство производства антикоррозионных присадок в антифриз. Новая продукция компании будет основана на собственных рецептурах. Благодаря этому проекту будет создано 50 рабочих мест.

ООО «Компании Хома» планирует построить и запустить завод по производству дисперсий и смол, необходимых для поверхностной обработки бумаги и картона при создании биоразлагаемой упаковки. На реализацию проекта инвестируют 1 млрд рублей. Будет создано около 100 новых рабочих мест.

Губернатор Глеб Никитин отметил, что заключение соглашений с инвесторами говорит о положительном опыте работы ОЭЗ и движении в правильном направлении.

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