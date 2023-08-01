Новый резидент ОЭЗ «Кулибин» вложит 212,2 млн рублей в производство суперконцентратов

Экспертный совет особой экономической зоны «Кулибин» одобрил нового резидента. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Новый инвестор получил поддержку на заседании экспертного совета нижегородской особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин». Так, компания «Феликс ТС» вложит 212,2 миллиона рублей в проект по производству суперконцентратов. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

– Важно, что «Кулибин» рассматривают для своих проектов компании, чья специализация напрямую связана с профилем территории, в данном случае – с химической отраслью, – сказал руководитель Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко. – Это позволяет сохранить и развить промышленный потенциал площадки, а компания войдет в кооперационную цепочку предприятий по изготовлению спецжидкостей.

Новый резидент будет размещен на частной площадке ООО «Синтез Ока», входящей в ОЭЗ. Предприятие будет заниматься выпуском ингибирующих присадок, концентратов и суперконцентратов технических жидкостей. Именно эти составы служат основой для дальнейшего производства антифризов, теплоносителей и противообледенительных жидкостей.

По словам инвестора, в связи с высвободившейся нишей мощность будущего предприятия позволит заменить до 75% импорта и занять долю в 11,5% на рынке.

Напомним, ранее три новых инвестора получили поддержку на заседании экспертного совета нижегородской особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин», общий объем инвестиций которых более 4,5 млрд рублей

Также мы писали, что более 12 млрд рублей хотят инвестировать в проекты на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин» в Дзержинске. Ряд очередных соглашений заключили с «Тосол-синтез» и «Хома».

ООО «Тосол-синтез» планирует направить около 11 млрд рублей на производство эпоксидных связующих, которые будут использованы для создания защитных покрытий, различных клеев, стеклопластиков. Реализация этого проекта позволит создать более 150 рабочих мест.

ООО «Компании Хома» планирует построить и запустить завод по производству дисперсий и смол, необходимых для поверхностной обработки бумаги и картона при создании биоразлагаемой упаковки. На реализацию проекта инвестируют 1 млрд рублей. Будет создано около 100 новых рабочих мест.