Новые резиденты ОЭЗ «Кулибин» вложат в проекты более 4,5 млрд рублей. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Три новых инвестора получили поддержку на заседании экспертного совета нижегородской особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин», общий объем инвестиций которых более 4,5 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, новыми резидентами стали компании «Евросталь», «Хома» и «Альтум». Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что недавно территория ОЭЗ увеличилась в 10 раз, до 724 гектаров. Это дает возможность размещать новые производства в сжатые сроки.

-Мы всегда рады приветствовать на территории нашего региона, в том числе особой экономической зоны «Кулибин», новых инвесторов. Новые проекты - это ключ к развитию региона. Поэтому уделяем серьезнейшее внимание вопросам улучшения инвестиционного климата, системно ведем работу над упрощением и ускорением всех процедур, - подчеркнул председатель экспертного совета особой экономической зоны Андрей Саносян.

ООО «Хома» - вторая дочерняя организация ООО «Компания Хома», которая стала резидентом ОЭЗ «Кулибин». Предприятие специализироваться на производстве продуктов мало- и среднетоннажной химии. Вся продукция предприятия включена в отраслевой план по импортозамещению. Объем инвестиций в проект составит почти 2 млрд рублей. На предприятии будет создано 128 рабочих мест.

Еще одним резидентом ОЭЗ стало ООО «ТПК «Евросталь», которое планирует создать производственно-складской комплекс по обработке металла. Объем инвестиций в проект составит почти 356 млн рублей. Благодаря его реализации будет создано 92 рабочих места.

Третий проект, одобренный экспертным советом, представила компания «Альтум». Она планирует создать в ОЭЗ «Кулибин» производство металлоконструкций промышленного назначения. Объем инвестиций в проект составит 2,25 млрд рублей. На предприятии планируется создать 327 рабочих мест.

Напомним, особую экономическую зону (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Кулибин» одобрили в правительстве Российской Федерации – постановление о ее создании подписал председатель Михаил Мишустин.