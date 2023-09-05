ГАЗ отозвал иск к Volkswagen на 15,6 млрд рублей

ГАЗ отозвал от иска к Volkswagen на 15,6 млрд рублей Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Автозавод ГАЗ отказался от иска Volkswagen AG и ООО «Фольксваген Груп Рус» на 15,6 млрд рублей. Информация об этом содержится на сайте Арбитражного суда.

Напомним, ранее арбитражный суд Нижегородской области наложил арест на акции и имущество концерна Volkswagen в России после искового требования от автомобильного завода ГАЗ. Как оказалось, немецкая компания расторгла соглашение с ГАЗом относительно сборки автомобилей в Нижнем Новгороде.

ГАЗ неоднократно подавал иски к немецкому автоконцерну. Второй иск они подали в апреле. Тогда ГАЗ хотел взыскать с автоконцерна 28,4 млрд рублей. Однако в мае ГАЗ подал новый иск к компании Volkswagen на 15,6 млрд рублей

На данный момент стало известно, что нижегородский автозавод ГАЗ отказал свой иск.