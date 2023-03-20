Нижегородский суд арестовал активы Volkswagen в России

Немецкая компания расторгла соглашение с ГАЗом относительно сборки автомобилей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Арбитражный суд Нижегородской области наложил арест на акции и имущество концерна Volkswagen в России после искового требования от автомобильного завода ГАЗ. Как оказалось, немецкая компания расторгла соглашение с ГАЗом относительно сборки автомобилей в Нижнем Новгороде. Как итог, нижегородский автозавод понёс огромные убытки, которые оцениваются в сумму свыше 15 миллиардов рублей.

– Также запрещаем инспекции Федеральной налоговой службы осуществлять любые регистрационные действия, связанные ликвидацией, реорганизацией, изменением состава участников, увеличением и уменьшением уставного капитала ООО «Фольксваген Груп Рус», ООО «Скания страхование» и ООО «Скания финанс», – следует из определения суда, размещенного в картотеке арбитражных дел.

Известно, что соглашение о сотрудничестве ГАЗ и концерн Volkswagen заключили 14 июня 2011 года. Тогда ГАЗ принял на себя обязательства по производству автомобилей, принадлежащих концерну Volkswagen Group, на территории собственного завода в Нижнем Новгороде. А немецкая компания пообещала оказывать технологическую, инженерную и техническую поддержку, необходимую для сборки машин.

Контракт был заключён до конца 2025 года, однако в марте 2022 года Volkwagen Group публично объявило о своем решении приостановить производство своих автомобилей в России, в том числе на территории завода в Нижнем Новгороде.

Напомним, ранее горьковский автозавод отсудил у международного маркетплейса Wildberries 30 тысяч рублей за продажи сувенирных машинок их марки. Дело разбирали в арбитражном суде Московской области, а изначальная сумма иска составляла 2 миллиона 547 тысяч рублей.

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