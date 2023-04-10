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НовостиЭкономика10 апреля 2023 13:48

ГАЗ подал новый иск против Volkswagen на 28,4 млрд рублей

Горьковский автозавод хочет добиться от немецкого концерна выплаты неустойки
Елизавета КОПЫЛОВА
ГАЗ подал новый иск против Volkswagen на 28,4 млрд рублей.

ГАЗ подал новый иск против Volkswagen на 28,4 млрд рублей.

Фото: REUTERS

Горьковский автозавод 7 апреля подал второй иск против немецкой компании Volkswagen. Дело рассматривается в Нижегордском арбитражном суде, сообщает издание NewsRoom24.

Согласно документам, ГАЗ хочет взыскать с автоконцерна 28,4 млрд рублей. Дата судебного заседания пока не назначено.

Напомним, месяцем ранее нижегородское предприятие уже подавало первый иск о признании недействительным расторжения соглашения о контрактной сборке в Нижнем Новгороде с Volkswagen. Сумма заявленных исковых требований составила более 15 млрд рублей. После этого Арбитражный суд Нижегородской области наложил арест на акции и имущество концерна Volkswagen в России, а затем разрешил реализовать активы в Калуге.

Сотрудники Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде заявили о намерениях обратиться в Правительство РФ с просьбой взять под контроль ситуацию с немецким концерном Volkswagen, который решил уйти с российского рынка, так и не выплатив многомиллиардные убытки нижегородскому предприятию.