ГАЗ подал новый иск против Volkswagen на 28,4 млрд рублей. Фото: REUTERS

Горьковский автозавод 7 апреля подал второй иск против немецкой компании Volkswagen. Дело рассматривается в Нижегордском арбитражном суде, сообщает издание NewsRoom24.

Согласно документам, ГАЗ хочет взыскать с автоконцерна 28,4 млрд рублей. Дата судебного заседания пока не назначено.

Напомним, месяцем ранее нижегородское предприятие уже подавало первый иск о признании недействительным расторжения соглашения о контрактной сборке в Нижнем Новгороде с Volkswagen. Сумма заявленных исковых требований составила более 15 млрд рублей. После этого Арбитражный суд Нижегородской области наложил арест на акции и имущество концерна Volkswagen в России, а затем разрешил реализовать активы в Калуге.

Сотрудники Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде заявили о намерениях обратиться в Правительство РФ с просьбой взять под контроль ситуацию с немецким концерном Volkswagen, который решил уйти с российского рынка, так и не выплатив многомиллиардные убытки нижегородскому предприятию.