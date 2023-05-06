ГАЗ подал новый иск к компании Volkswagen на 15,6 млрд рублей

Заявление в Арбитражный суд Нижегородской области поступило 5 мая. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Представители Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде подали новый иск к немецкому концерну Volkswagen. В этот раз с компании просят взыскать 15 миллиардов 574 миллиона 846 тысяч рублей. Заявление в Арбитражный суд Нижегородской области поступило 5 мая. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Напомним, что в марте 2023 года арбитражный суд Нижегородской области наложил арест на акции и имущество концерна Volkswagen в России после искового требования Горьковского автомобильного завода, который оценил убытки в сумму свыше 15 миллиардов рублей.

– Также запрещаем инспекции Федеральной налоговой службы осуществлять любые регистрационные действия, связанные ликвидацией, реорганизацией, изменением состава участников, увеличением и уменьшением уставного капитала ООО «Фольксваген Груп Рус», ООО «Скания страхование» и ООО «Скания финанс», – следовало из определения суда, размещенного в картотеке арбитражных дел.

Однако уже 3 апреля тот же суд удовлетворил ходатайство компании Volkswagen о частичном снятии ареста с её активов в России, тем самым фактически позволив продать завод в Калуге, где также велась сборка машин немецкого концерна.

Позже стало известно, что ГАЗ просит Правительство РФ взять под контроль ситуацию с Volkswagen.Трудовой коллектив счел неприемлемым решение немецкого концерна закрыть производство в России, не исполнив при этом взятые на себя обязательства, поэтому сотрудники ГАЗа намерены отстаивать справедливость.