Строительство Южного обхода Арзамаса завершено в Нижегородской области

Южный обход. Фото: Александр Щелоков.

Строительство Южного обхода города Арзамас завершили в Нижегородской области. Об этом сообщил мэр Арзамаса Александр Щелоков на своей странице во Вконтакте.

– Прошли часть пешком (не знаю, когда ещё такая возможность будет). Идёт уборка территории, устранение дефектов ограждений, оформление необходимой документации для ввода в эксплуатацию, – рассказал чиновник.

Напомним, что строительство южного обхода Арзамаса стартовало в Нижегородской области в августе 2021 года. Работы планируется завершить в 2023 году. Новая дорога будет двухполосной, ее протяженность составит 9,4 километра.

Строит Южный обход Арзамаса Санкт-Петербургская компания «Орион плюс». Цена контракта составила 3,3 миллиарда рублей.

– Южный обход – самое масштабное дорожное строительство в арзамасской агломерации. Более 9 километров нового дорожного полотна позволят разгрузить город от транзитного потока. В Арзамасе и Арзамасском районе зарегистрировано свыше 53 тысяч машин, и иногородний грузовой транспорт – дополнительное бремя на уличную дорожную сеть. Поэтому решение о строительстве новой дороги очень своевременное, – уверен глава Арзамаса Александр Щелоков.