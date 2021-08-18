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Общество18 августа 2021 16:16

Южный обход Арзамаса начали строить в Нижегородской области

Создание новой дороги планируют завершить в 2023 году
Мария СОРОКИНА
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Протяженность новой дороги составит 9,4 километра.

Протяженность новой дороги составит 9,4 километра.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строительство южного обхода Арзамаса стартовало в Нижегородской области. Об этом сообщили в автономной некоммерческой дирекции «Управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера».

Работы планируется завершить в 2023 году. Новая дорога будет двухполосной, ее протяженность составит 9,4 километра. В настоящее время рабочие обустраивают временные подъездные пути. Параллельно проводятся геодезические изыскания.

Работы ведутся по поручению регионального минтранса. Заказчиком проекта является ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог».

Отмечается, что создание этой трассы станет одним из этапов развития паломническо-туристического кластера «Арзамас – Дивеево – Саров».