Строительство южного обхода Арзамаса идёт по графику

Строительство южного обхода Арзамаса в Нижегородской области идёт согласно графику. На сегодняшний день земляное полотно готово на 79%. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского областного правительства.

Замгубернатора региона Сергей Морозов лично проверил ход строительства объекта. Он подчеркнул, что развитию южных территорий Нижегородской области сейчас уделяется особое внимание.

– Это и построение новых логистических связей благодаря строительству скоростной трассы М-12, и развитие туристического кластера, и подготовка Большого Болдина к 225-летию Александра Сергеевича Пушкина, – перечислил Сергей Морозов.

А также добавил, что вывести из Арзамаса транзитный транспорт необходимо, в первую очередь, для комфорта его жителей.

Так, протяжённость будущей объездной составит 9,4 километра. Специалисты полагают, что интенсивность движения здесь будет насчитывать до шести тысяч автомобилей в сутки.

Строительство движется по графику. На сегодняшний день уже завершён вынос коммуникаций.

Напомним, работы начались в августе прошлого года. До конца июля-2022 планируется начать устройство верхних слоёв основания из чёрного щебня.