Петербургская компания построит Южный обход Арзамаса за 3,3 миллиарда рублей

Санкт-Петербургская компания «Орион плюс» построит Южный обход Арзамаса в Нижегородской области. Цена контракта составила 3,3 миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

- Заявка от данной компании соответствует всем требованиям, - сообщается в документах. – В соответствии с техническим заданием, протяженность трассы составит 9,4 километра. На протяжении дороги будет построено четыре моста, одна развязка и два кольцевых пересечения.

Данный аукцион был проведен в марте 2021 года. Заказчиком объекта выступает Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области.

Напомним, участок под строительство Южного обхода Арзамаса был выделен еще в прошлом году. Предположительный срок выполнения работ намечен на 2023 год.