Оплату проезда для льготников изменили на нижегородской канатной дороге

Канатка. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

С 21 августа изменились условия оплаты проезда на нижегородской канатной дороге для льготных категорий граждан. Изменения затронули студентов-очников нижегородских ВУЗов и профессиональных образовательных организаций, а также детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, и лиц, сопровождающих их. Об этом сообщается в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» во Вконтакте.

– Для вышеназванных категорий отменяются ограничения в один календарный месяц срока действия месячного льготного проездного документа (электронного билета), дающего право на совершение от 10 до 48 поездок, – рассказала старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алёна Чернышова. – Документ действует не один месяц, а до момента использования всех поездок.

Напомним, что с 1 сентября по 31 декабря 2023 года поездки в общественном транспорте Нижегородской области подешевеют на 8 рублей. За проезд нижегородцы будут платить 22 рубля. Правда, для этого необходимо соблюсти целый ряд условий.

Также 88% пассажиров пользуется безналичной оплатой в общественном транспорте Нижнего Новгорода и области. Для оплаты проезда нижегородцы используют банковские карты, транспортные карты и мобильные приложения.

Ещё льготный проезд введут на двух маршрутах в Нижегородской области. Как отмечается, изменения затронут маршрут Т-30 «Северные ворота – Западный -2» города Дзержинска и Т-106 «Улица Рождественская – Гумнищи «Балахнинский район». Буква «Т» в номерах этих маршрутов больше использоваться не будет.