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НовостиОбщество25 августа 2023 9:10

Проезд в нижегородском общественном транспорте будет стоить 22 рубля

Для этого необходимо иметь загруженную в смартфон карту "Мир" или карту жителя Нижегородской области
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
Проезд в нижегородском общественном транспорте будет стоить 22 рубля.

Проезд в нижегородском общественном транспорте будет стоить 22 рубля.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 сентября по 31 декабря 2023 года поездки в общественном транспорте Нижегородской области подешевеют на 8 рублей. За проезд нижегородцы будут платить 22 рубля. Правда, для этого необходимо соблюсти целый ряд условий. Об этом стало известно на пресс-конференции 25 августа.

Чтобы получить такую скидку за проезд, необходимо иметь карту "Мир", загруженную на смартфон, или карту жителя Нижегородской области.

Скидка будет действовать на всех видах общественного транспорта: в метро, трамваях, троллейбусах, автобусах, в электричках и на канатке.

При этом важно знать, что скидка не будет действовать, если оплачивать проезд пластиковой картой "Мир".

Перевозчики получат прибыль в полном объёме.