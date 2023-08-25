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НовостиОбщество25 августа 2023 10:44

88% нижегородцев пользуются безналичной оплатой в общественном транспорте

Нижегородская область – один из лидеров по количеству оплаты в общественном транспорте по карте «Мир»
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
88% пассажиров пользуется безналичной оплатой в общественном транспорте Нижнего Новгорода и области.

88% пассажиров пользуется безналичной оплатой в общественном транспорте Нижнего Новгорода и области.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

88% пассажиров пользуется безналичной оплатой в общественном транспорте Нижнего Новгорода и области. Для оплаты проезда нижегородцы используют банковские карты, транспортные карты и мобильные приложения. Об этом стало известно на пресс-конференции 25 августа.

– Нижегородская область стала одним из лидеров по количеству оплаты в общественном транспорте по карте «Мир», – рассказала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова. – Традиционно в регионе на первом месте оплата безналом осуществляется в магазинах, на втором – в общепите, кафе и ресторанах, на третьем – в общественном транспорте.

Ранее мы писали, что с сентября по декабрь 2022 года количество оплат наличными в общественном транспорте Нижнего Новгорода снизилось с 13,1% до 11,8%. Стоит отметить, что два года назад оплата наличкой составляла 25%.