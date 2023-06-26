Льготный проезд планируют ввести на двух автобусных маршрутах Нижегородской области Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Льготный проезд введут на двух маршрутах в Нижегородской области. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алена Чернышова.

Как отмечается, изменения затронут маршрут Т-30 «Северные ворота – Западный -2» города Дзержинска и Т-106 «Улица Рождественская – Гумнищи «Балахнинский район». Буква «Т» в номерах этих маршрутов больше использоваться не будет.

Кроме того, автобус №106 будет заезжать в деревню Ясная Поляна Городецкого района.

Напомним, ранее стало известно, что масштабное изменение схемы движения транспорта будет на площади Свободы в связи со строительством новой станции метро.