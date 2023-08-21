Егор Крид рассказал, почему задержали его концерт в Нижнем Новгороде

Егор Крид выступил на День города в Нижнем Новгороде. Фото: Даниил ОПАРИН

Певец Егор Крид объяснил поклонникам причины задержки своего выступления в Нижнем Новгороде на День города 19 августа. Исполнитель вышел на сцену с 10-минутным опозданием и это возмутило некоторых его поклонников. По словам музыканта, из-за изменений в расписании ему какое-то время пришлось ждать за сценой.

- Я приехал за полтора часа и ждал сам, пока можно будет выйти на сцену и не успел на важную встречу из за сдвига тайминга мероприятия. И в Нижнем Новгороде мне тоже не давали выйти на сцену раньше, потому что мое выступление зависело от салюта и просили выйти на сцену позже. Задержки артистов не из за артистов. Только в экстренных случаях артисты могут чуть задержаться, - написал артист в своем Телеграм-канале.

Некоторые подписчики в своих комментариях утверждали, что Егор пел для нижегородцев под фонограмму. Исполнитель ответил, что на своих концертах никогда не выступает с использованием фонограммы, но есть парочка треков, которые исполняются «даблом» - вживую, но с использованием записи голоса.

- Такой формат очень популярен на западе. Советую просто глянуть какой-нибудь Rolling Loud и послушать выступления мировых артистов, - добавил он.

В заключение Егор Крид отметил, что за два дня выступлений, в том числе в нашем городе, ему удалось собрать свыше 250 тысяч зрителей. Конкретно на его концерте в столице Приволжья образовалась серьезная давка, кому-то даже стало плохо.

- До сих не пор не понимаю сколько вас было. Нижний Новгород еще раз с вашим днём. Спасибо за доверие (жители города проголосовали за моё выступление среди всех артистов)

это было громко и красиво. Любовь, - резюмировал Егор Крид.

Ранее «КП-Нижний Новгород» рассказывала о том, как нижегородцы отметили День города 19 августа 2023 и кто еще выступил на площадках столицы Приволжья.