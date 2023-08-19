День города отмечают в Нижнем Новгороде 19 августа. ФОТО: АНО "Центр 800"

Сегодня в Нижнем Новгороде отмечается День города – со дня его основания исполняется ровно 802 года. Праздничные мероприятия проходят во всех районах Нижнего Новгорода. Однако главной праздничной площадкой по традиции станет площадь Минина и Пожарского. Мы ведем прямую онлайн-трансляцию празднования Дня города в Нижнем Новгороде.

– 19 августа каждый сможет выбрать для себя самую интересную площадку в любом районе города и встретить там праздник. А ещё лучше – посетить сразу несколько мест, потому что интересно будет всем: и молодежи, и семьям с детьми, и людям старшего возраста. Приходите сами или большими компаниями, – рассказал мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

На большинстве площадок праздничные мероприятия стартуют только в 15:00. Нижегородцев ожидают выступления кавер-групп, танцевальных коллективов и музыкальных ансамблей.

Однако в центре Нижнего Новгорода празднества начнутся уже с самого утра. Жители смогут полюбоваться парусной регатой, посмотреть парад оркестров, увидеть выступления спортсменов.

А вот в парке «Швейцария» праздничное утро начнется с выступления уличных театров. Там сегодня в течение всего дня проходит фестиваль «Улица» (0+). В этом году он приобретет статус международного, так как впервые среди участников будет театр из Эквадора.