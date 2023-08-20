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Общество20 августа 2023 9:03

Егор Крид выступил на Дне города в Нижнем Новгороде 19 августа

Исполнитель собрал большое количество фанатов на площади Минина
Елизавета КОПЫЛОВА
Егор Крид выступил на Дне города в Нижнем Новгороде 19 августа. Фото: Мария Яшкова.

Егор Крид выступил на Дне города в Нижнем Новгороде 19 августа. Фото: Мария Яшкова.

Известный певец Егор Крид выступил на Дне города в Нижнем Новгороде. На его концерте побывал корреспондент «Комсомолки».

Исполнитель стал хэдлайнером празднования 802-летия Нижнего Новгорода на площади Минина. Его выступление началось в 21:00 и длилось час. За это время Егор Крид исполнил свои самые известные хиты.

Кроме того, он отметил, что для него и для его команды большая честь выступить для нижегородцев. Это было первое выступление артиста после нескольких месяцев перерыва.

На известного певца пришли посмотреть большое количество жителей, а сразу после его выступления прогремел праздничный салют.

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