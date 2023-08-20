Девушка упала в обморок в День города на площади Минина. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Молодая девушка упала в обморок во время выступления Егора Крида на площади Минина 19 августа. Об этом сообщили в телеграм-канале «Мой Нижний Новгород».

Как отмечается, девушка потеряла сознание после начала концерта Егора Крида. Очевидцы пишут, что это связано с духотой и давкой, которая образовалась на главной площади города. Отмечается, что девочке всего 12 лет. Сотрудник безопасности вынес юную нижегородку с толпы на руках.

Отметим, что в День города на площади Минина собралось большое количество нижегородцев. Многие жители поделились, что в толпе образовалась давка, из-за этого некоторые плохо себя чувствовали.

Напомним, Егор Крид стал хэдлайнером празднования 802-летия Нижнего Новгорода на площади Минина. Его выступление началось в 21:00 и длилось час. За это время певец исполнил свои самые известные хиты.