Уголовное дело завели из-за нападения собаки на мальчика в Нижегородской области. Фото: пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Следственный комитет России по Нижегородской области завел уголовное дело из-за нападения домашнего ротвейлера на мальчика в деревне Бурцево Богородского района. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, страшная трагедия развернулась в коттеджном поселке Бурцево. Ротвейлер без намордника, поводка и хозяина поблизости по неизвестной причине накинулся на гуляющих детей. Собака набросилась на 3-летнего мальчика, однако мальчик постарше смог защитить его и прикрыл собой ребенка. Как итог, ротвейлер вцепился клыками в 11-летнего мальчишку. Пострадавшего ребёнка с рваными ранами живота и обеих рук пришлось госпитализировать в детскую больницу «Айболит» в Нижнем Новгороде.

В больнице отметили, что сейчас мальчик находится в хирургическом отделении больницы, а его состояние стало удовлетворительным.

До этого стало известно, что ГУ МВД России по Нижегородской области начали проверку, а также провели профилактическую беседу с хозяином.

СУ СКР по Нижегородской области также организовали доследственную проверку и завели уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». В настоящее время проводиться расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.