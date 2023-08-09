Нижегородские врачи рассказали о состоянии мальчика, покусанного ротвейлером

Больничная палата. Фото: Олег УКЛАДОВ

Врачи рассказали о состоянии 11-летнего мальчика, покусанного ротвейлером в коттеджном поселке в деревне Бурцево Богородского района. Пострадавший был доставлен в стационар в состоянии средней степени тяжести. Об этом «Комсомолке» сообщили в ГБУЗ НО «Детская городская клиническая больница №27 «Айболит» Московского района г. Нижнего Новгорода».

– Медперсонал оказал ему первую медицинскую помощь: были обработаны раны и введена вакцина от вируса бешенства, – сообщили в ведомстве.

Сейчас мальчик находится в хирургическом отделении больницы, а его состояние стало удовлетворительным.

Напомним, что 11-летний Егор защитил 3-летнего братика своих друзей от обезумевшего животного и чудом остался жив. Эксклюзивно для «КП-Нижний Новгород» мама пострадавшего ребенка Дарья рассказала, как все было на самом деле и почему дети оказались в смертельной опасности.

– Сейчас мы начали проверку, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – И уже провели профилактическую беседу с хозяином.

По правилам владельцу собаки может грозить штраф в 5000 рублей. Если же будет заведено уголовное дело за причинение вреда здоровью, то штраф может вырасти до 80 тысяч, а виновника могут арестовать на полгода.