«Он несся прямо на Димку!»: Пятиклассник заслонил собой трехлетнего малыша от разъяренного пса

Собака сбежала из дома и чуть не загрызла ребенка. Фото предоставила мама пострадавшего мальчика.

2 августа ребята из коттеджного поселка «Орешкино-3» под Нижним Новгородом собрались вместе на поляне возле одного из домов, и увидели мчащегося прямо на них разъяренного пса. Годовалый ротвейлер по кличке Рэй выскочил из дома и набросился на ребят.

- Я даже сообразить ничего не успел, все продолжалось какие-то секунды, - вспоминает 11-летний Егор. – Только смотрю, он несется прямо на Диму (ему всего три годика, - прим. Ред). Я пихнул его в сторону, постарался закрыть собой.

Огромный пес тут же впился в руку мальчишки. К несчастью, никого из взрослых рядом не было. Единственный, кто пытался оттащить взбесившегося ротвейлера, 8-летний сын хозяина собаки. Однако справиться с 50-килограммовым псом ему явно было не под силу. Удивительно, но сообразительный спасенный трехлетний малыш не растерялся и побежал за помощью.

- Егора кусает собака, он меня спас. Мама, дай тряпку там кровь у Егора льется, - закричал он матери.

Схватив полотенце, женщина тут же бросилась на выручку. К тому времени пес серьезно ранил школьника – рваные раны на животе, укусы на руках. Не подоспей она вовремя, ротвейлер мог бы насмерть загрызть ребенка.

При этом Рэя все ребята хорошо знали. Он рос буквально на их глазах. Еще щенком его частенько выгуливали без поводка возле дома, но никогда раньше подобного не происходило. В тот день пса оставили дома под присмотром сыновей хозяина – 8 и 11 лет. Однако те ушли гулять, оставили дверь незапертой. Рэй, едва проскользнув на улицу, тут же набросился на шумных, как ему показалось, агрессивных детей.

- Егора мы сразу отвезли в больницу, - вспоминает мама ребенка Дарья. – Ему пришлось пройти ряд болезненных процедур, из-за травм он плохо спит по ночам.

Несмотря на случившееся, хозяин собаки не пытался договориться и решил, что ему все простят по-соседски. Желая добиться справедливости, женщина обратилась в ближайший отдел полиции.

- Сейчас мы начали проверку—рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – И уже провели профилактическую беседу с хозяином.

По правилам владельцу собаки может грозить штраф в 5000 рублей. Если же будет заведено уголовное дело за причинение вреда здоровью, то штраф может вырасти до 80 тысяч, а виновника могут арестовать на полгода.

Сколько пробудет в больнице сам Егор, пока неизвестно. Врачи не спешат называть сроки выписки—слишком уж серьезные травмы он получил. Ясно одно – в родной поселок он вернется настоящим героем.