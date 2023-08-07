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Происшествия7 августа 2023 12:15

«Рваные раны живота, укусы рук»: Домашний ротвейлер на самовыгуле едва не разорвал 11-летнего ребенка в Нижегородской области

Ротвейлер на самовыгуле набросился на детей в поселке под Нижним Новгородом
Евгения ЖЕНЕЦКАЯ
Домашний ротвейлер постоянно гуляет без присмотра хозяина

Домашний ротвейлер постоянно гуляет без присмотра хозяина

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Страшная ситуация развернулась в коттеджном поселке в деревне Бурцево Богородского района. В районе улицы Физкультурная ротвейлер без намордника, поводка и хозяина поблизости по неизвестной причине накинулся на гуляющих детей. В немилость агрессивного пса попал 3-летний малыш, но мальчик постарше смог прикрыть ребёнка собой, оттолкнув его в сторону. Как итог, ротвейлер вцепился клыками в 11-летнего мальчишку. Пострадавшего ребёнка с рваными ранами живота и обеих рук пришлось госпитализировать в детскую больницу «Айболит» в Нижнем Новгороде.

– Сейчас ребенок в больнице, ему уже вскрывали две раны, чтобы не допустить распространения нагноения. При этом хозяин собаки бездействует, на контакт не выходит, собака по-прежнему гуляет без намордника на свободном выгуле! – сообщили в телеграм-канале «Нижний №1».

Травмы мальчика.

Травмы мальчика.

Фото: СОЦСЕТИ

По словам местных, домашний ротвейлер постоянно гуляет без присмотра хозяина. Животное просто выпускают во двор дома, который даже не огорожен забором.

Известно, что 2 августа в 20:16 мама пострадавшего мальчика обратилась в отдел полиции «Богородский» и заявила о случившемся.

– Материалы проверки находятся в производстве, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе администрации Богородского муниципального округа.

Редакция «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде» направила запрос в Минздрав, чтобы узнать о состоянии мальчика. Также мы обратились за официальным комментарием в ГУ МВД по Нижегородской области, чтобы узнать, будет ли возбуждено уголовное дело по факту нападения собаки.

ЧППроисшествия: ЧП